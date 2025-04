Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Osterfeuer am Deckerberg - Straßensperrungen am 19. April 2025

Norderstedt (ots)

Am Samstag, den 19. April 2025, findet ab 17:30 Uhr das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide am Deckerberg in Norderstedt statt.

Zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Umsetzung der amtlichen Auflagen wird es in der Zeit von 15:30 bis 22:00 Uhr zu einer Sperrung des Deckerbergs sowie des Forstwegs zwischen den Einmündungen Knickweg und Heinrich-Lönnies-Straße kommen. Anwohnerinnen und Anwohner werden vorab informiert, dass keine Ein- oder Ausfahrt in dem Zeitraum möglich ist. In Ausnahmefällen kann die Feuerwehr kontaktiert werden. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge bleibt jederzeit gewährleistet.

Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide bittet um Verständnis für die Einschränkungen und lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung ein.

