LPI-J: Hecke in Flammen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Orlamünde: Aus bisher noch nicht geklärter Ursache gerieten in Orlamünde im Bereich des Stadtberges Sträucher in Flammen. Der auf etwa fünf mal zehn Meter ausgedehnte Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Gefahren für Personen oder Gebäude bestanden nicht. Derzeit liegen keine Anzeichen für eine strafbare Handlung vor.
