Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufräumaktion artet aus

Jena (ots)

Eigentlich wollte man gestern Vormittag lediglich die Spuren der Nacht beseitigen und gemeinsam die Feierörtlichkeit in der Löbstedter Straße aufräumen. Hierfür spielte man Musik ab. Diese war einem 34-Jährigen jedoch zu laut, sodass er die Anlage leiser drehen wollte. Das wiederum missfiel einem 22-Jährigen, weswegen sich ein verbaler Disput entwickelte. Dieser gipfelte darin, dass der 22-Jährige seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht schlug. Eine 19-jährige sowie ein 23-Jähriger wollten schlichtend eingreifen. Hierbei wurden diese jedoch auch vom 22-Jährigen leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten konnten die Situation deeskalieren und nahmen die fällige Anzeige auf. Der 34-Jährige wurde, ebenso leicht verletzt, ins Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten waren zum Teil noch erheblich alkoholisiert.

