Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angelausrüstung aus Auto geklaut

Apolda (ots)

Ein 40-jähriger Apoldaer teilte der Polizei mit, dass in dem Zeitraum von Samstagnachmittag auf Sonntagnachmittag in sein Auto eingebrochen wurde. Er hatte sein Pkw ordnungsgemäß und verschlossen am Busbahnhof in Apolda geparkt. Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zum Pkw, durchwühlten diesen, warfen vereinzelte Gegenstände auf die Straße und entwendeten etliche Artikel der Angelausrüstung. Fahrzeugpapiere, Angel- und Gewässerberechtigung, sowie diverse Schlüssel wurden ebenfalls entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

