Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Heizungskeller

Apolda (ots)

In dem Zeitraum vom 28.07.2025 - 17.08.2025 wurde im Katharinenweg in Apolda in die Keller-Werkstatträume eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich mittels unbekannten Hebelwerkzeug über ein Fenster Zugang zu den Räumen. Da die Räumlichkeiten deutlich tiefer lagen als das Fenster, stieg der Täter nachdem er durch das Fenster gelangte auf die dortigen Hängeschränke. Diese konnten das Gewicht des Unbekannten nicht tragen, sodass die Schränke aus ihrer Verankerung gerissen wurden. Um die Räumlichkeiten samt dem Diebesgut wieder zu verlassen benutzte der Täter eine im Raum befindliche Leiter. Entwendet wurde ein Unkrautbrenner inklusive einer Gasflasche. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

