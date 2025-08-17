LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Beim Linkseinbiegen Fußgängerin mißachtet
Samstagnachmittag befuhr eine 50jährige Mercedesfahrerin die Bachstraße in Kahla und beabsichtigte nach rechts in die Bundesstraße 88 in Richtung Jena einzubiegen. Da die Lichtzeichenanlage Grün zeigte, bog sie nach rechts in die B88 ein ohne auf die 68jähriger Fußgängerin zu achten, welche ebenfalls bei grüner Ampelhpase die B88 querte. Die Fußgängerin wurde durch die Kollision leicht verletzt.
