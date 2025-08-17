LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
In öffentlichkeit entblößt - Zeugen gesucht
Freitagvormittag entblößte sich ein ca. 50 Jahre alter Mann in der Jenaer Straße in Eisenberg vor einer 81jährigen Passantin. Diese teilte den Sachverhalt umgehend der Polizei mit, welche bei ihrem Einsatz vor Ort aber keinen Tatverdächtigen oder Zeugen mehr feststellen konnten. Zum Täter ist jedoch bekannt, dass dieser mit einer dunklen Hose und einem dunklen T-Shirt bekleidet war. Daher sucht die Polizeiinspektion Saale-Holzland nach Zeugen, welche die Tat selbst beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können. Hinweise bitte telefonisch an 0361574356210
