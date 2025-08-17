PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Verstöße samt Haftbefehl

Weimar (ots)

Am Samstagabend kontrollierten die Beamten einen 40-Jährigen in der Erfurter Straße, welcher mit einem umgebauten Pedelec unterwegs war. Aufgrund der Manipulation änderte sich die Fahrzeugklasse, so dass es einer Fahrerlaubnis bedurft hätte. Diese konnte der Fahrer nicht vorweisen. Es lag auch kein Versicherungsschutz für das Gefährt vor. Ein Drogentest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme veranlasst. Weiterhin lag gegen den 40-Jährigen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Nach Zahlung der erforderlichen Geldstrafe konnte er eine Haft abwenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

