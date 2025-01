Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Halver (ots)

Die Taschendiebe ziehen weiter durch die Läden: Am Freitag haben sie in Halver zugegriffen. Eine 84-jährige wurde gegen 13.15 Uhr in einem Discounter an der Schützenstraße bestohlen. Dort sprach sie ihr Mann und wies sie darauf hin, dass ihre Handtasche offenstehe und ihr Portemonnaie auf dem Boden liege. Der Mann übergab es ihr. Es fehlte nur die Bankkarte, mit der sie vor dem Einkauf noch am Bankautomaten war. Zwischen 13 und 13.45 Uhr kaufte eine 90-Jährige in einem Supermarkt an der Von-Vincke-Straße ein. Sie legte ihr Portemonnaie kurz vor dem Kassenband ab und räumte ihre Ware aus dem Einkaufskorb um. Dabei ließ sie die Geldbörse kurz aus den Augen. Als sie bezahlen wollte, war es weg und damit auch Papiere, Bank- und Krankenkassenkarte sowie Bargeld. Die Polizei warnt auch im neuen Jahr weiter vor Taschendieben. Wertsachen sollten dicht am Körper getragen werden. Der Einkaufskorb ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Taschen mit Geldbörsen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

