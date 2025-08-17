LPI-J: Strohballen abgebrannt
Weimar (ots)
Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr gerieten auf einem abgeernteten Feld zwischen Ballstedt und Vippachedelhausen drei Strohballenstapel in Brand. Diese bestanden aus je drei aufeinander stehenden Strohballen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.
