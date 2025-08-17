PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Kaunaser Straße in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und traten dort gegen die verschlossene Zugangstür zum Fahrradabstellraum. Durch diese Gewalteinwirkung brach ein Teil vom Mauerwerk heraus und die Tür ließ sich öffnen. Im Kellerraum demontierten die Täter die Räder eines dort abgestellten Fahrrads im Wert von 200 Euro. Am Mauerwerk entstand Schaden in Höhe von 500 Euro.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
