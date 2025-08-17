LPI-J: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz
Apolda (ots)
Zum Tatzeitpunkt 16.08.2025 wurde gegen 22:20 im Rahmen der Streifentätigkeit eine männliche Person im Bereich der Lindengasse in Apolda einer Personenkontrolle unterzogen. Während der Kontrolle der Person konnten bei dem Täter 0,3 Gramm Crystal festgestellt und beschlagnahmt werden.
