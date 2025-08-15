PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen werden gesucht

Apolda (ots)

Am Sonntag, 03.08.2025 gegen 12:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Stobraer Straße/Burkhardtstraße ein Verkehrsunfall bei dem die Unfallverursacherin eine E-Scooterfahrerin die Vorfahrt nahm. Die E-Scooterfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Anschließend verständigten sich die Unfallbeteiligten, ohne die Personalien auszutauschen. Die Unfallverursacherin ist bisher noch unbekannt. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen benötigt. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

