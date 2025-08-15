LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen werden gesucht
Apolda (ots)
Am Sonntag, 03.08.2025 gegen 12:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Stobraer Straße/Burkhardtstraße ein Verkehrsunfall bei dem die Unfallverursacherin eine E-Scooterfahrerin die Vorfahrt nahm. Die E-Scooterfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Anschließend verständigten sich die Unfallbeteiligten, ohne die Personalien auszutauschen. Die Unfallverursacherin ist bisher noch unbekannt. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen benötigt. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.
