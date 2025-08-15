LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen werden gesucht

Weimar (ots) - Mit einem hochwertigen E-Bike ist ein Dieb in der Nacht zum Donnerstag davongefahren. Dieser suchte in den Nachtstunden den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Florian-Geyer-Straße auf und bereicherte sich unrechtmäßig mit dem über 3.000 Euro teuren Fahrrad. Die Polizei sicherte am Tatort mehrere Spuren, die nun ausgewertet werden. Das weiße Pedelec der Marke KTM vom Typ Cento ist zur Fahndung ausgeschrieben worden und wird sichergestellt, ...

