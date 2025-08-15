PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: E-Roller gestohlen

Weimar (ots)

Einen gesicherten E-Roller entwendeten bislang Unbekannte aus der Schwanseestraße. Der Eigentümer stellte sein Gefährt am dortigen Bad ab und sicherte es mit einem Schloss. Dies hinderte einen Dieb jedoch nicht, sich den Roller kriminell anzueignen. Im Zeitraum von zwei Stunden Abwesenheit nutzte er oder sie die Gelegenheit, entfernte das Schloss und flüchtete mit dem 400 Euro teuren Fortbewegungsmittel. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und fahndet nun nach dem Diebesgut.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 11:15

    LPI-J: Mit E-Bike geflüchtet

    Weimar (ots) - Mit einem hochwertigen E-Bike ist ein Dieb in der Nacht zum Donnerstag davongefahren. Dieser suchte in den Nachtstunden den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Florian-Geyer-Straße auf und bereicherte sich unrechtmäßig mit dem über 3.000 Euro teuren Fahrrad. Die Polizei sicherte am Tatort mehrere Spuren, die nun ausgewertet werden. Das weiße Pedelec der Marke KTM vom Typ Cento ist zur Fahndung ausgeschrieben worden und wird sichergestellt, ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:15

    LPI-J: Dachstuhlbrand bei Sanierungsarbeiten

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Rauch und Flammen schlagen aus dem Dachstuhl, so die Meldung mehrerer Zeugen am Donnerstagnachmittag. Kurz vor 16 Uhr wurden daher sowohl die Kameraden mehrerer Freiwilliger Wehren als auch die Polizei alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Ausgangsmeldung, das Dach eines Wohn- und Geschäftshauses am Markt stand in Flammen. Nach den erfolgten Löscharbeiten sowie der Evakuierung ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:15

    LPI-J: Defekt führt zu Unfall

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eineborn: Um einem vermuteten technischen Defekt nachzugehen, wollte ein Mopedfahrer, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Tautendorf und Hermsdorf befand, nach links in einen Feldweg fahren. Nach der Einmündung Eineborn setzte er nach eigen Angaben den Blinker, dachte jedoch nicht in die Rückschaupflicht. In diesem Moment ist er von einem Pkw überholt worden, der das ihn beim Abbiegen erfasste. Der jugendliche ...

    mehr
