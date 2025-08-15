LPI-J: E-Roller gestohlen
Weimar (ots)
Einen gesicherten E-Roller entwendeten bislang Unbekannte aus der Schwanseestraße. Der Eigentümer stellte sein Gefährt am dortigen Bad ab und sicherte es mit einem Schloss. Dies hinderte einen Dieb jedoch nicht, sich den Roller kriminell anzueignen. Im Zeitraum von zwei Stunden Abwesenheit nutzte er oder sie die Gelegenheit, entfernte das Schloss und flüchtete mit dem 400 Euro teuren Fortbewegungsmittel. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und fahndet nun nach dem Diebesgut.
