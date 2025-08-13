Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Schleiz (ots)
Am Mittwochmorgen, gegen 00.35 Uhr, wurde der 29-jährige Fahrer eines PKW in Schleiz in der Industriestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.
