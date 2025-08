LPI-SLF: Kind bei Unfall leicht verletzt

Neustadt an der Orla (ots) - Am 03.08.2025 gegen 02:45 Uhr sprengte ein bislag unbannter Täter einen Briefkasten in der Mühlstraße in Neustadt an der Orla. Der Schaden am Briefkasten beträgt ca. 50,- EUR. Aufgrund der Wucht der Detonation ist davon auszugehen, dass es sich um keinen erlaubnisfreien pyrotechnischen Gegenstand handelte. Ca. 30min später detonierte ebenfalls ein pyrotechnischer Gegenstand am Gamsenteich. Hinweise zum unbekannten Täter nimmt die ...

