Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flüchtiger schnell ermittelt

Hirschberg/Saale (ots)

Am 03.08.2025 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzugs verbotswidrig in Hirschberg mehrere Straßen, welche für seinen Sattelzug gesperrt gewesen sind. Aus diesem Grund kam es u.a. zu einem Schaden in einer Durchfahrt in der Thomas-Müntzer-Straße, einem beschädigten Telefonmasten und einem beschädigten Leitpfosten in der Schulstraße sowie einem beschädigten Glasfaserkasten in der Hofer Straße. Da sich der Lkw-Fahrer nicht um die entstandenen Schäden kümmerte und die fünf Unfallstellen unerkannt verließ, erfolgten Ermittlungen durch Polizeikräfte der Polizeiinspektion Hof und der Polizeiinspektion Saale-Orla. In deren Folge konnte der fahrtüchtige Fahrer und dessen beschädigter Sattelzug in Töpen auf dem Firmengelände eines Lebensmittelhändlers festgestellt werden. Da der Fahrer nicht über eine deutsche Wohnadresse verfügte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750,- EUR erhoben.

