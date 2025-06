Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertige Armbanduhr aus Spind gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagvormittag wurde in einem Sportstudio im Stadtteil Neuostheim eine hochwertige Armbanduhr aus einem Umkleidespind gestohlen.

Ein 64-jähriger Mann verstaute gegen 9.30 Uhr vor dem Training seine mitgeführten Sachen, darunter auch eine hochwertige Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro, in einem Spind in der Umkleidekabine. Als er gegen 11.45 Uhr wieder in die Umkleidekabine zurückkehrte, bemerkte er, dass seine Uhr verschwunden war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell