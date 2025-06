Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Landschildkröte aufgefunden - Besitzer gesucht

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025, gegen 15:00 Uhr, entdeckte eine aufmerksame Spaziergängerin im Bereich des Alten Burgwegs in Weinheim eine Landschildkröte. Am Montag, den 09.06.2025, wurde das Tier dem Polizeirevier Weinheim übergeben.

Hinweise auf den rechtmäßigen Besitzer konnten bislang nicht erlangt werden.

Die Schildkröte wird im weiteren Verlauf an das Tierheim Weinheim übergeben.

Die Polizei bittet mögliche Besitzer oder Personen, die Angaben zur Herkunft des Tieres machen können, sich unter der Telefonnummer 06201 / 1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

