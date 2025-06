POL-MA: Heidelberg: Regenrinnen an Kirche entwendet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Audi-Fahrer den Diebsweg in Fahrtrichtung Speyerer Straße. Aufgrund der Ampelanlage bildete sich im Kreuzungsbereich zum Baumschulweg ein Rückstau. Während er verkehrsbedingt wartete, fuhr ein 28-jähriger Skoda-Fahrer ungebremst auf den stehenden Audi auf. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen, die in einem ...

