POL-MA: Heidelberg: Nach Zusammenstoß handgreiflich geworden

Heidelberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Stadtteil Schlierbach wurde ein 21-jähriger Mann handgreiflich.

Ein 21-jähriger Mann war gegen 16.40 Uhr mit Inlinern auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg in Richtung Heidelberg unterwegs. Dabei kam er zu weit nach links und blieb am Lenker einer entgegenkommenden 53-jährigen Pedelec-Fahrerin hängen. Diese kam hierdurch zu Fall und stürzte auf den Rad- und Fußweg und prallte gegen eine Fahrbahnabtrennung. Hierbei erlitt die Frau Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Inliner-Fahrer stürzte auf den Rücken und den Hinterkopf, blieb jedoch offenbar unverletzt.

Nach dem Zusammenstoß ging der 55-jährige Ehemann der Pedelec-Fahrerin, der sich bei dem Zusammenstoß unmittelbar hinter der 53-Jährigen befunden hatte, auf den 21-Jährigen los und schlug ihn mehrfach ins Gesicht.

Gegen den Inliner-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, gegen den 55-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

