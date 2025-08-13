PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Lausnitz bei Neustadt/Orla (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16.45 Uhr, befuhr der 73-jährige Fahrer eines Kraftfahrzeuges den Kreisverkehr am Zubringer der B281 aus Richtung Neunhofen in Richtung Lausnitz bei Neustadt /Orla. Hier übersah er den 55-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem seitlich. In der weiteren Folge kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

