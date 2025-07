Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sperrmüll in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag setzte ein Unbekannter in der Carl-Zeiß-Straße in Erfurt Sperrmüll in Brand. Der Täter entzündete die abgestellten Möbelstücke und flüchtete anschließend. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und damit Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell