PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dachstuhlbrand bei Sanierungsarbeiten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Rauch und Flammen schlagen aus dem Dachstuhl, so die Meldung mehrerer Zeugen am Donnerstagnachmittag. Kurz vor 16 Uhr wurden daher sowohl die Kameraden mehrerer Freiwilliger Wehren als auch die Polizei alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Ausgangsmeldung, das Dach eines Wohn- und Geschäftshauses am Markt stand in Flammen. Nach den erfolgten Löscharbeiten sowie der Evakuierung der zwei Bewohner und einer Nachbarin konnte eruiert werden, wo die vermeintliche Brandausbruchsstelle war. Den Spuren nach zu urteilen liegt diese außen an dem derzeit in Sanierung befindlichen und komplett eingerüsteten Gebäude. Die genaue Brandursache ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:15

    LPI-J: Defekt führt zu Unfall

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eineborn: Um einem vermuteten technischen Defekt nachzugehen, wollte ein Mopedfahrer, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Tautendorf und Hermsdorf befand, nach links in einen Feldweg fahren. Nach der Einmündung Eineborn setzte er nach eigen Angaben den Blinker, dachte jedoch nicht in die Rückschaupflicht. In diesem Moment ist er von einem Pkw überholt worden, der das ihn beim Abbiegen erfasste. Der jugendliche ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:15

    LPI-J: Entgegenkommendes Krad übersehen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Reichenbach: Am Donnerstagmorgen fuhr ein Transporter auf der Landesstraße zwischen Hermsdorf und der Ampelkreuzung im Bereich der Autobahnauffahrt zur A9 (Kreuzstraße). Das Ziel war das Gewerbegebiet Reichenbach, sodass ein Abbiegevorgang nach links in dieses eingeleitet wurde. Dabei übersah die 45-jährige Fahrerin eine entgegenkommende Motorradfahrerin, sodass es zur Kollision beider ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:15

    LPI-J: Kellereinbruch scheiterte

    Jena (ots) - Unbekannte versuchten in der Werner-Seelenbinder-Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Bewohner stellten am Donnerstagmittag Einbruchsspuren an der Zugangstür des Kellers fest. Die Tür hielt jedoch stand, sodass nur Sachschaden entstanden ist. Ein Vermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schwerem Diebstahl wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren