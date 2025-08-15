Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dachstuhlbrand bei Sanierungsarbeiten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Rauch und Flammen schlagen aus dem Dachstuhl, so die Meldung mehrerer Zeugen am Donnerstagnachmittag. Kurz vor 16 Uhr wurden daher sowohl die Kameraden mehrerer Freiwilliger Wehren als auch die Polizei alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Ausgangsmeldung, das Dach eines Wohn- und Geschäftshauses am Markt stand in Flammen. Nach den erfolgten Löscharbeiten sowie der Evakuierung der zwei Bewohner und einer Nachbarin konnte eruiert werden, wo die vermeintliche Brandausbruchsstelle war. Den Spuren nach zu urteilen liegt diese außen an dem derzeit in Sanierung befindlichen und komplett eingerüsteten Gebäude. Die genaue Brandursache ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell