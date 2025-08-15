PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Entgegenkommendes Krad übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Reichenbach: Am Donnerstagmorgen fuhr ein Transporter auf der Landesstraße zwischen Hermsdorf und der Ampelkreuzung im Bereich der Autobahnauffahrt zur A9 (Kreuzstraße). Das Ziel war das Gewerbegebiet Reichenbach, sodass ein Abbiegevorgang nach links in dieses eingeleitet wurde. Dabei übersah die 45-jährige Fahrerin eine entgegenkommende Motorradfahrerin, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Rettungsdienst und Polizei sind hinzugerufen worden. Mit leichten Verletzungen ist die 18-jährige Krad-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 45-Jährge kam mit dem Schrecken davon und muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Durch einen Abschleppdienst ist das Motorrad geborgen und abtransportiert worden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

