Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß nach Parkplatzausfahrt

Jena (ots)

Aufgrund der Missachtung der Vorfahrt kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Skoda-Fahrer verließ den Parkplatz eines großen Einkaufszentrums in Isserstedt und beabsichtigte auf die Landesstraße zwischen Isserstedt und Großschwabhausen aufzufahren. Dort übersah der Mann einen vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer, der in Richtung Großschwabhausen unterwegs war. In Folge dessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Beifahrerin im Skoda und der Fahrer im VW verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden vor Ort von einem Rettungsdienst medizinisch behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

