Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulwegüberwachung

Apolda (ots)

Pünktlich zum Schulbeginn diese Wochen hat die Polizei Apolda an verschiedenen Grundschulen Schulwegüberwachung mit Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Kontrolliert wurde unter anderem in Bad Sulza, Wormstedt, Oßmanstedt, Pfiffelbach, Apolda - Schötener Grund und bei der evangelischen Grundschule. In der Zeit von 6 - 14 Uhr wurden die Fahrzeuge überwacht und etliche Verwarngelder und Bußgelder verteilt. Alleine bei der Grundschule Am Schötener Grund wurden 20 Verwarngelder und acht Bußgelder verhängt. Die höchste Überschreitung der zugelassenen Geschwindigkeit waren 22 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

