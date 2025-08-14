PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Ihrer Polizei auf einen Kaffee - Wir sind für Sie da!

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sie wollten schon immer mal ganz entspannt mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen - bei einem richtig guten Kaffee? Dann haben Sie jetzt die perfekte Gelegenheit!

Die Landespolizeiinspektion Jena lädt Sie herzlich ein zu "Coffee with a Cop" - am 20. August 2025 von 13:00 bis 17:00 Uhr im Rahmen des Familiengesundheitstages und Tags des Sports im Stadion Eisenberg (Saasaer Straße).

Kommen Sie vorbei, genießen Sie ein frisch zubereitetes Heißgetränk in Barista-Qualität - und nutzen Sie die Gelegenheit, unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Schutz- und Kriminalpolizei sowie der Präventionsstelle persönlich kennenzulernen.

In lockerer Atmosphäre beantworten wir gern Ihre Fragen - besonders rund um die Themen Betrugsmaschen, Trickbetrug und Einbruchsschutz.

Die Getränke gehen natürlich auf uns!

Wir freuen uns auf interessante Gespräche, Ihre Fragen - und vor allem auf Ihren Besuch!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

