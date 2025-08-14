PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand gestern Vormittag bei einem Unfall in der Schwanseestraße. Eine 42-jährige Frau befuhr diese in ihrem Skoda. Vor ihr fuhr ein Postauto, bei welchem sie übersah, dass es bremste und anhielt. Folglich kam es zum Auffahrunfall. Durch die Wucht des Aufpralls wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch war der entstandene Schaden an dem Skoda so groß, dass dieser von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

