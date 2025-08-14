LPI-J: Unter Drogeneinfluss am Steuer
Weimar (ots)
Am frühen Mittwoch Nachmittag geriet in der Weimarer Merketalstraße ein Mitsubishi in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrers stellte sich heraus, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von unerlaubten Betäubungsmitteln stand. Im Anschluss musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.
