LPI-J: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dornburg: An Dreistigkeit kaum zu überbieten war ein Diebstahl an der Baustelle am Dornburger Berg. Gegenüber einem Bauarbeiter gaben die drei Diebe am Mittwochnachmittag an, dass sie Buntmetalle abholen sollen. Der Mitarbeiter schenkte dem Glauben und lud die Metalle mittels einer Arbeitsmaschine auf den mitgebrachten Transporter. Anschließend fuhren die Täter, bestehend aus zwei Männern ...

