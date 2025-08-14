PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Weimar (ots)

Am frühen Mittwoch Nachmittag geriet in der Weimarer Merketalstraße ein Mitsubishi in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrers stellte sich heraus, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von unerlaubten Betäubungsmitteln stand. Im Anschluss musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

