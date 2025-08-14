LPI-J: Strommast abgebrannt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Silbitz: Am Bachgraben brannte am Mittwoch ein kleiner Strommast, der eine Gartenanlage versorgt. Anwohner stellten am Vormittag Flammen fest und löschten das Feuer. Wie das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unbekannt. Auch eine Brandlegung konnte durch die Polizei bislang nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Der volle Funktionsumfang der Anlage ist weiterhin gegeben.
