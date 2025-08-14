LPI-J: Alkoholisierten Fahrzeuglenker ertappt
Jena (ots)
In der Bonhoefferstraße stellten die Beamten am frühen Donnerstagmorgen einen alkoholisierten Pkw-Fahrer fest. Dieser ist einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, bei der er einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille aufwies. Damit ist gegen den Mittvierzieger ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt, die Sicherstellung des Führerscheins und die Anordnung einer Blutentnahme.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell