LPI-J: Diebesgut bei Kontrolle entdeckt
Apolda (ots)
Bei einer weiteren Personenkontrolle, am gestrigen Mittwoch in der Bahnhofstraße in Apolda, wurden drei Personen und ihre Fahrräder kontrolliert. Bei der Überprüfung eines der Fahrräder wurde anhand der Rahmennummer festgestellt das dieses zur Fahndung ausgeschrieben ist. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Besitzer darüber informiert, dass sein Fahrrad wieder aufgefunden wurde.
