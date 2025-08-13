LPI-J: Erneut Scheibe beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Petersberg: Im Gewebegebiet von Petersberg wollte am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, ein junger Autofahrer seinen Freunden zeigen was er kann. Mit einem Kleinwagen samt seinen drei Mitfahrern versuchte er auf der unbelebten Straße einen Drift hinzulegen. Nachdem er die Handbremse zog, rutschte das Fahrzeug von der Straße und prallte gegen einen großen Stein. Infolge dessen ...

mehr