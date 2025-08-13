LPI-J: Erneut Scheibe beschädigt
Weimar (ots)
Zum wiederholten Male wurde im Verlaufe der letzten beiden Tage eine Fensterscheibe eines Schnellrestaurants im Norden Weimars beschädigt. Derzeit unbekannte Täter nutzten vor Ort befindliche Kieselsteine und warfen diese gegen die Fensterscheibe. Schaden entstand in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de
