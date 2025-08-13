PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin und Radfahrerin verletzen sich bei Zusammenstoß

Weimar (ots)

Als eine 19-jährige Fußgängerin am Dienstagmorgen die Ernst-Thälmann-Straße auf Höhe der Kreuzung zur Pabststraße überqueren wollte, übersah sie eine von links kommende, stadteinwärts fahrende 54-jährige Radfahrerin. Die beiden Frauen stießen zusammen und verletzten sich leicht. Während die Fußgängerin vor Ort versorgt werden konnte, musste die Radfahrerin zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Am Fahrrad entstand unfallbedingter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

