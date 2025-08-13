PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bremsvorgang zu spät erkannt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Rothenstein: Vor dem Tunnel bei Rothenstein ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Peugeot-Fahrerin hielt plötzlich auf der rechten Fahrspur an. Die dahinter, ebenfalls in Richtung Kahla fahrende Frau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mini hinten auf. Ein nachfolgender Pkw erkannte die Situation rechtzeitig und wich auf die linke Fahrspur aus. Durch umherfliegende Teile des Aufpralls ist ihr Fahrzeug jedoch beschädigt worden. Die Mini-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Warum der Peugeot plötzlich bis zum Stillstand abbremste, muss noch ermittelt werden. Nach der etwa einstündigen Unfallaufnahme waren die Fahrbahnen wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

