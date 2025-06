Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Sonntag (15. Juni) ermittelte die Bundespolizei zweimal zu missbräuchlicher Nutzung von Nothilfeeinrichtungen in S-Bahnen.

* Laim/Pasing - Person mit Fahrrad im Gleis Gegen 15:15 Uhr erreichte die Bundespolizei die Meldung "Person im Gleis". Der S-Bahnverkehr auf der Stammstrecke war seitens der Deutschen Bahn bereits eingestellt.

Ermittlungen ergaben, dass ein 32-Jähriger aus Kasachstan als Fahrgast einer S1 (Richtung Flughafen) zwischen Laim und Moosach/Obermenzing gegen 14:15 Uhr auf freier Strecke die Notbremse betätigt hatte. Anschließend öffnete er per Notentriegelung die Türen und entstieg mit einem Fahrrad der S-Bahn. Während er das Fahrrad wenig später zwischen den Gleisen ablegte (es war ihm zu schwer geworden) und zurückließ, lief der in Deutschland Wohnsitzlose zwischen den Gleisen Richtung Rangierbahnhof Laim.

Durch die ausgelöste Zwangsbremsung der S-Bahn wurde niemand verletzt. Wegen der Folgemaßnahmen kam es zu erheblichen betrieblichen Beeinträchtigungen auf den gesamten S-Bahnstrecken. Bei der Absuche der Bahnstrecke war u.a. ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim eingesetzt worden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 32-Jährige (mit nacktem Oberkörper) am S-Bahnhaltepunkt Hirschgarten den Bahnsteig betrat und per Aufzug den Bahnsteig verließ.

Nach 16 Uhr wurde der Kasache durch eine Streife der Polizeiinspektion 14 in Hauptbahnhofnähe gestellt und der Bundespolizei übergeben. Zuvor war bereits das Fahrrad durch die Bundespolizei geborgen und sichergestellt worden. Auf dem silberfarbenen Fahrrad der Marke "Kreidler" befand sich zwar der handschriftliche Hinweis "zu verschenken". Trotzdem sucht die Bundespolizei nach dem Eigentümer und bittet diesen, sich unter der Rufnummer 089/5155500 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

Der 32-Jährige, bei dem auch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden wurde, gab - leicht verwirrt wirkend - an, er wohne in einem Zelt, weil seine Wohnung abgebrannt sei. Wo er das Fahrrad an sich nahm, wusste er nicht - er hatte zuvor Joints geraucht. Lediglich, dass es nicht abgeschlossen war, hatte er noch in Erinnerung.

Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Bundespolizei wegen Diebstahls, gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr sowie missbräuchlicher Nutzung von Nothilfeeinrichtungen. Er konnte die Wache der Bundespolizei nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen freien Fußes verlassen.

** Pasing - Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen Gegen 14:50 Uhr fuhr ein älteres unbekanntes Ehepaar im Regionalexpress von Augsburg Richtung München. Am Bahnhof Pasing wollten beide mit ihren Fahrrädern an der ersten Türe des hinteren Zugabteiles aussteigen. Aufgrund der vielen Reisenden war ein rechtzeitiger Ausstieg nicht möglich. Als sich der Ehemann mitsamt seinem Fahrrad bereits am Bahnsteig, seine Ehefrau jedoch, als sich die Türen schlossen, noch im Zug befand, stellte der Gatte sich in die schließende Tür. Da sich der Schließvorgang trotzdem fortsetzte, zog er - unter Panik - den Nothalt. Anschließend entstieg auch die Ehefrau mitsamt Fahrrad dem Zug und beide verließen den Bahnhof. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der missbräuchlichen Betätigung des Nothaltes.

*** Das anhängende Symbolbild kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell