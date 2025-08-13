PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin missachtet

Jena (ots)

Eine junge Radfahrerin hat am Dienstagabend eine 71-Jährige beim Abbiegen mit ihrem Pkw übersehen. Die Frau kam aus der Innenstadt und wollte von der Karl-Liebknecht-Straße nach rechts in das Camsdorfer Ufer abbiegen. Hier querte bei grüner Ampel ein Mädchen auf ihrem Fahrrad die Straße und wurde von der Pkw-Fahrerin erfasst. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr Vater sowie die Pkw-Fahrerin kümmerten sich gleich um das verletzte Kind und verständigten die Rettungsleitstelle. Für die Unfallaufnahme musste ein Teil der Straße samt Schienenverkehr circa 30 Minuten gesperrt werden. Gegen die 71-jährige Pkw-Fahrerin leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
