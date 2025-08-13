LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots) - Montagmorgen wurde in der Otto-Schott-Straße in einem Gebüsch ein Motorroller ohne Kennzeichen gefunden. Über die Fahrgestellnummer konnte recherchiert werden, dass das Moped bereits im Juni entwendet worden war. Dort konnte es später gefunden und dem Eigentümer wieder übergeben werden. Der 37-jährige Besitzer aus der Buttelstedter Straße wurde über den erneuten Diebstahl informiert, er hatte das ...

mehr