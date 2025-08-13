PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Apolda (ots)

In dem Zeitraum vom 12.07.2025 - 19.07.2025 wurde in dem Garagenkomplex, in der Nordstraße in Apolda, ein Kleinkraftrad aus einer Garage gestohlen. Der 66-Jährige Besitzer hatte seinen nicht fahrtauglichen schwarzen Roller ohne Kennzeichen, in der Garage abgestellt. Am 17.07.2025 wurde der Roller kurzzeitig in einem Gebüsch in der Nähe des Garagenkomplexes gesehen, war dann aber wieder verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:38

    LPI-J: Moped zum zweiten Mal entwendet

    Weimar (ots) - Montagmorgen wurde in der Otto-Schott-Straße in einem Gebüsch ein Motorroller ohne Kennzeichen gefunden. Über die Fahrgestellnummer konnte recherchiert werden, dass das Moped bereits im Juni entwendet worden war. Dort konnte es später gefunden und dem Eigentümer wieder übergeben werden. Der 37-jährige Besitzer aus der Buttelstedter Straße wurde über den erneuten Diebstahl informiert, er hatte das ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:38

    LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

    Weimar (ots) - Am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht befuhr ein 38-jähriger Radfahrer den Radweg in der Belvederer Allee stadtauswärts. Als er vom Radweg auf den Gehweg der anderen Straßenseite wechseln wollte, blieb er an der Bordsteinkante hängen. Der Berliner kam zu Fall und zog sich Schürfwunden und eine Kopfplatzwunde zu. Glücklicherweise reichte eine ärztliche Versorgung vor Ort aus. Am Fahrrad entstand ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:37

    LPI-J: Über Nacht in Wohnung eingebrochen

    Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Falkstraße ein. Die nicht verschlossene Wohnungstür ließ sich offenbar beschädigungsfrei mit unbekanntem Werkzeug öffnen. Anschließend wurden aus dem Flurbereich ein Rucksack, eine Motorradjacke und ein Schlüsselbund entwendet. Der Gesamtwert der Beute ließ sich auf 300 Euro beziffern. Der oder die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren