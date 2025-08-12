LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Sturz
Weimar (ots)
Am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht befuhr ein 38-jähriger Radfahrer den Radweg in der Belvederer Allee stadtauswärts. Als er vom Radweg auf den Gehweg der anderen Straßenseite wechseln wollte, blieb er an der Bordsteinkante hängen. Der Berliner kam zu Fall und zog sich Schürfwunden und eine Kopfplatzwunde zu. Glücklicherweise reichte eine ärztliche Versorgung vor Ort aus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell