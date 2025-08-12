LPI-J: Über Nacht in Wohnung eingebrochen
Weimar (ots)
In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Falkstraße ein. Die nicht verschlossene Wohnungstür ließ sich offenbar beschädigungsfrei mit unbekanntem Werkzeug öffnen. Anschließend wurden aus dem Flurbereich ein Rucksack, eine Motorradjacke und ein Schlüsselbund entwendet. Der Gesamtwert der Beute ließ sich auf 300 Euro beziffern. Der oder die Täter konnten sich unerkannt vom Tatort entfernen.
