PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über Nacht in Wohnung eingebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Falkstraße ein. Die nicht verschlossene Wohnungstür ließ sich offenbar beschädigungsfrei mit unbekanntem Werkzeug öffnen. Anschließend wurden aus dem Flurbereich ein Rucksack, eine Motorradjacke und ein Schlüsselbund entwendet. Der Gesamtwert der Beute ließ sich auf 300 Euro beziffern. Der oder die Täter konnten sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Den Falschen vertraut

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Die Wahl der richtigen Handwerker beschränkt sich nicht nur auf seriöse Firmen, sondern auch auf etwaige Freundschaftsdienste. Dies augenscheinlich nicht recht beherzigt hat ein Rentner aus Eisenberg. Dieser beauftragte zwei Personen, welche er flüchtig kannte, mit Reparaturen in seiner Wohnung. Zwar wurden diese wunschgemäß durchgeführt, jedoch das Honorar eigenmächtig erhöht. Als der Mann am Montagabend die Arbeiten ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Scharfe Bremsung löst Kettenreaktion aus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz beabsichtigte am Montagnachmittag ein Pkw von der Landesstraße nach rechts in einen Waldweg einzufahren. Ein dahinterfahrender Pkw erkannte den Bremsvorgang rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Hinter diesem fuhr ein Motorradfahrer, der vermutlich den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Dieser fuhr auf das ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Wartepflicht missachtet und Radfahrer übersehen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Durch die Missachtung der Wartepflicht ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Der Pkw-Fahrer wollte vom Käthe-Kollwitz-Platz auf die Naumburger Straße auffahren und musste hier die Vorfahrt beachten. Ein auf dem Radweg der Naumburger Straße querender Radfahrer wurde durch das Fehlverhalten des Pkw-Fahrers erfasst und stürzte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren