PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Den Falschen vertraut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Die Wahl der richtigen Handwerker beschränkt sich nicht nur auf seriöse Firmen, sondern auch auf etwaige Freundschaftsdienste. Dies augenscheinlich nicht recht beherzigt hat ein Rentner aus Eisenberg. Dieser beauftragte zwei Personen, welche er flüchtig kannte, mit Reparaturen in seiner Wohnung. Zwar wurden diese wunschgemäß durchgeführt, jedoch das Honorar eigenmächtig erhöht. Als der Mann am Montagabend die Arbeiten begutachtete, musste er das Fehlen einer Geldbörse feststellen. Die Vermutung liegt nahe, dass die beauftragten Männer sich derer bemächtigten. Neben dem Ausweis und der Bankkarte, fehlt auch ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Ermittlungen zur Tat und den Tätern dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Scharfe Bremsung löst Kettenreaktion aus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz beabsichtigte am Montagnachmittag ein Pkw von der Landesstraße nach rechts in einen Waldweg einzufahren. Ein dahinterfahrender Pkw erkannte den Bremsvorgang rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Hinter diesem fuhr ein Motorradfahrer, der vermutlich den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Dieser fuhr auf das ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Wartepflicht missachtet und Radfahrer übersehen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Durch die Missachtung der Wartepflicht ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Der Pkw-Fahrer wollte vom Käthe-Kollwitz-Platz auf die Naumburger Straße auffahren und musste hier die Vorfahrt beachten. Ein auf dem Radweg der Naumburger Straße querender Radfahrer wurde durch das Fehlverhalten des Pkw-Fahrers erfasst und stürzte. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Zaun beschädigt und davongefahren

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Crossen: Im Rosenthal ist am Montagmittag ein Pkw gegen einen Zaun gefahren. Anschließend fuhr das Fahrzeug davon. Damit hat sich der Fahrzeuglenker wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort strafbar gemacht, sodass nun ermittelt wird. Am Zaunsfeld ist ein Schaden von circa 250 Euro entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren