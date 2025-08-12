Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Den Falschen vertraut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Die Wahl der richtigen Handwerker beschränkt sich nicht nur auf seriöse Firmen, sondern auch auf etwaige Freundschaftsdienste. Dies augenscheinlich nicht recht beherzigt hat ein Rentner aus Eisenberg. Dieser beauftragte zwei Personen, welche er flüchtig kannte, mit Reparaturen in seiner Wohnung. Zwar wurden diese wunschgemäß durchgeführt, jedoch das Honorar eigenmächtig erhöht. Als der Mann am Montagabend die Arbeiten begutachtete, musste er das Fehlen einer Geldbörse feststellen. Die Vermutung liegt nahe, dass die beauftragten Männer sich derer bemächtigten. Neben dem Ausweis und der Bankkarte, fehlt auch ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Ermittlungen zur Tat und den Tätern dauern derzeit an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell