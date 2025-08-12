Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scharfe Bremsung löst Kettenreaktion aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz beabsichtigte am Montagnachmittag ein Pkw von der Landesstraße nach rechts in einen Waldweg einzufahren. Ein dahinterfahrender Pkw erkannte den Bremsvorgang rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Hinter diesem fuhr ein Motorradfahrer, der vermutlich den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Dieser fuhr auf das Heck des vorderen Pkw auf und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die nun in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Straße musste für die Unfallaufnahme 45 Minuten voll gesperrt werden. Am Motorrad und dem Pkw entstanden unfallbedingte Sachschäden. Der Abbieger blieb unbeschädigt.

