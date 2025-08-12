PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scharfe Bremsung löst Kettenreaktion aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz beabsichtigte am Montagnachmittag ein Pkw von der Landesstraße nach rechts in einen Waldweg einzufahren. Ein dahinterfahrender Pkw erkannte den Bremsvorgang rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Hinter diesem fuhr ein Motorradfahrer, der vermutlich den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Dieser fuhr auf das Heck des vorderen Pkw auf und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die nun in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Straße musste für die Unfallaufnahme 45 Minuten voll gesperrt werden. Am Motorrad und dem Pkw entstanden unfallbedingte Sachschäden. Der Abbieger blieb unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Wartepflicht missachtet und Radfahrer übersehen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Durch die Missachtung der Wartepflicht ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Der Pkw-Fahrer wollte vom Käthe-Kollwitz-Platz auf die Naumburger Straße auffahren und musste hier die Vorfahrt beachten. Ein auf dem Radweg der Naumburger Straße querender Radfahrer wurde durch das Fehlverhalten des Pkw-Fahrers erfasst und stürzte. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Zaun beschädigt und davongefahren

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Crossen: Im Rosenthal ist am Montagmittag ein Pkw gegen einen Zaun gefahren. Anschließend fuhr das Fahrzeug davon. Damit hat sich der Fahrzeuglenker wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort strafbar gemacht, sodass nun ermittelt wird. Am Zaunsfeld ist ein Schaden von circa 250 Euro entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren