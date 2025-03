Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchtes Tötungsdelikt in der Psychiatrie in Debstedt - Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. Bereits am 09.02.2025 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 05:00 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt in der geschlossenen Station einer Klinik in Debstedt.

Ein 24-jähriger Cuxhavener hatte hierbei mehrfach mit einem Buttermesser auf einen 70-jährigen Mitarbeiter der Klinik eingestochen. Aufgrund der Beschaffenheit des Messers erlitt das Opfer nur oberflächliche Verletzungen.

Nach den weiteren Ermittlungen, auch zum Gesundheitszustand des Beschuldigten, beantragte die Staatsanwaltschaft Stade Untersuchungshaft gegen den jungen Mann, welche in der letzten Woche durch das Amtsgericht Stade erlassen wurde. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

