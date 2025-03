Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Fahrzeuge ohne gültigen Versicherungsschutz festgestellt - Nochmaliger Hinweis auf Wechselpflicht der Versicherungskennzeichen

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Anfang der letzten Woche hatten wir darauf hingewiesen, dass zum 01.03.2025 die Versicherungen an verschiedenen Fahrzeugen, z.B. E-Scooter, Kleinkrafträder, bestimmte E-Bikes, Microcars oder weitere, erneuert werden müssen. Damit einher geht auch ein Wechsel des Versichungskennzeichens und der entsprechenden Farbe, in diesem Jahr von blau zu grün.

Alleine am Wochenende wurden jedoch 11 Fahrzeugführerende festgestellt, die diese Wechselpflicht nicht beachtet hatten. Hierbei handelte es sich in den meisten Fällen um E-Scooter.

Die Polizei leitete, wie bereits in der letzten Woche angekündigt, in allen Fällen entsprechende Strafverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde in allen Fällen unterwegs.

Daher hier nochmals der Hinweis:

- Bei Versicherungskennzeichen gibt es zum 01.März jeden Jahres die Wechselpflicht, die Versicherung muss erneuert werden, es gibt ein neues Kennzeichen und die Farbe wechselt laufend (schwarz, blau, grün, wieder schwarz, usw.) - im aktuellen Versicherungsjahr ist die Farbe grün - Bei Nichtbeachtung handelt es sich um eine Straftat, was einen Ermessensspielraum bei der Polizei nicht zulässt. - Es besteht unter Umständen kein Versicherungsschutz, was gerade bei einem Unfall zu großen Problemen führen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell