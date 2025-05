Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ölspur führt zum Unfallverursacher

Neuhofen (ots)

Am 24.05.2025 wurden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt auf eine frische Ölspur am Kreisverkehr in Richtung Limburgerhof aufmerksam. Am besagten Kreisverkehr konnten zudem frische Beschädigungen an den Begrenzungssteinen festgestellt werden. Als die Beamten die Ölspur verfolgten trafen sie im Ortsgebiet Neuhofen auf einen 18-Jährigen mit seinem beschädigten Auto. Dieser gab an, aufgrund von Unachtsamkeit über den Kreisverkehr gefahren zu sein. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen ergaben sich nicht. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die Fahrbahn musste aufgrund der Ölverschmutzung durch eine Fachfirma gereinigt werden.

