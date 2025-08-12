PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped zum zweiten Mal entwendet

Weimar (ots)

Montagmorgen wurde in der Otto-Schott-Straße in einem Gebüsch ein Motorroller ohne Kennzeichen gefunden. Über die Fahrgestellnummer konnte recherchiert werden, dass das Moped bereits im Juni entwendet worden war. Dort konnte es später gefunden und dem Eigentümer wieder übergeben werden. Der 37-jährige Besitzer aus der Buttelstedter Straße wurde über den erneuten Diebstahl informiert, er hatte das noch gar nicht bemerkt. Er konnte nach der Anzeigenaufnahme sein Moped wieder in Empfang nehmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
  • 12.08.2025 – 11:38

    LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

    Weimar (ots) - Am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht befuhr ein 38-jähriger Radfahrer den Radweg in der Belvederer Allee stadtauswärts. Als er vom Radweg auf den Gehweg der anderen Straßenseite wechseln wollte, blieb er an der Bordsteinkante hängen. Der Berliner kam zu Fall und zog sich Schürfwunden und eine Kopfplatzwunde zu. Glücklicherweise reichte eine ärztliche Versorgung vor Ort aus. Am Fahrrad entstand ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:37

    LPI-J: Über Nacht in Wohnung eingebrochen

    Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Falkstraße ein. Die nicht verschlossene Wohnungstür ließ sich offenbar beschädigungsfrei mit unbekanntem Werkzeug öffnen. Anschließend wurden aus dem Flurbereich ein Rucksack, eine Motorradjacke und ein Schlüsselbund entwendet. Der Gesamtwert der Beute ließ sich auf 300 Euro beziffern. Der oder die Täter ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Den Falschen vertraut

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Die Wahl der richtigen Handwerker beschränkt sich nicht nur auf seriöse Firmen, sondern auch auf etwaige Freundschaftsdienste. Dies augenscheinlich nicht recht beherzigt hat ein Rentner aus Eisenberg. Dieser beauftragte zwei Personen, welche er flüchtig kannte, mit Reparaturen in seiner Wohnung. Zwar wurden diese wunschgemäß durchgeführt, jedoch das Honorar eigenmächtig erhöht. Als der Mann am Montagabend die Arbeiten ...

    mehr
