LPI-J: Schrankenanlage beschädigt - Zeugen gesucht

Apolda (ots) - In dem Zeitraum vom 12.07.2025 - 19.07.2025 wurde in dem Garagenkomplex, in der Nordstraße in Apolda, ein Kleinkraftrad aus einer Garage gestohlen. Der 66-Jährige Besitzer hatte seinen nicht fahrtauglichen schwarzen Roller ohne Kennzeichen, in der Garage abgestellt. Am 17.07.2025 wurde der Roller kurzzeitig in einem Gebüsch in der Nähe des Garagenkomplexes gesehen, war dann aber wieder verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: ...

mehr