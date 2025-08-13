LPI-J: Schrankenanlage beschädigt - Zeugen gesucht
Bad Sulza (ots)
Am 16.07.2025 wurde in der Zeit von 7:00 - 16:00 Uhr die Schrankenanlage in der Rudolf-Gröschner-Straße in Bad Sulza (Zufahrt zum Klinikumgelände) durch ein unbekanntes Fahrzeug von außen kommend, erheblich beschädigt. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell