PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Fahrrad auf Lkw gefahren

Jena (ots)

Glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen ging ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer aus. Beide fuhren am Dienstagmorgen von Lützeroda in Richtung Isserstedt, als der LKW-Fahrer aufgrund der Straßenführung abbremsen musste. Der dahinterfahrende Radler erkannte den Bremsvorgang zu spät und prallte gegen den Laster. Während die Polizei den Unfall vor Ort aufnahm, brachte ein Rettungswagen den 36-jährigen Verletzten in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung. Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schrecken davon. An seinem Gefährt ist keinerlei Schaden entstanden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:29

    LPI-J: Schrankenanlage beschädigt - Zeugen gesucht

    Bad Sulza (ots) - Am 16.07.2025 wurde in der Zeit von 7:00 - 16:00 Uhr die Schrankenanlage in der Rudolf-Gröschner-Straße in Bad Sulza (Zufahrt zum Klinikumgelände) durch ein unbekanntes Fahrzeug von außen kommend, erheblich beschädigt. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:28

    LPI-J: Zeugen gesucht

    Apolda (ots) - In dem Zeitraum vom 12.07.2025 - 19.07.2025 wurde in dem Garagenkomplex, in der Nordstraße in Apolda, ein Kleinkraftrad aus einer Garage gestohlen. Der 66-Jährige Besitzer hatte seinen nicht fahrtauglichen schwarzen Roller ohne Kennzeichen, in der Garage abgestellt. Am 17.07.2025 wurde der Roller kurzzeitig in einem Gebüsch in der Nähe des Garagenkomplexes gesehen, war dann aber wieder verschwunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:38

    LPI-J: Moped zum zweiten Mal entwendet

    Weimar (ots) - Montagmorgen wurde in der Otto-Schott-Straße in einem Gebüsch ein Motorroller ohne Kennzeichen gefunden. Über die Fahrgestellnummer konnte recherchiert werden, dass das Moped bereits im Juni entwendet worden war. Dort konnte es später gefunden und dem Eigentümer wieder übergeben werden. Der 37-jährige Besitzer aus der Buttelstedter Straße wurde über den erneuten Diebstahl informiert, er hatte das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren