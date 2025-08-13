Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Fahrrad auf Lkw gefahren

Jena (ots)

Glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen ging ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer aus. Beide fuhren am Dienstagmorgen von Lützeroda in Richtung Isserstedt, als der LKW-Fahrer aufgrund der Straßenführung abbremsen musste. Der dahinterfahrende Radler erkannte den Bremsvorgang zu spät und prallte gegen den Laster. Während die Polizei den Unfall vor Ort aufnahm, brachte ein Rettungswagen den 36-jährigen Verletzten in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung. Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schrecken davon. An seinem Gefährt ist keinerlei Schaden entstanden.

