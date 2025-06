Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei bei der Owwergässer Winzerkerwe - Täter flüchtig

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr im Bereich der Luitpoldstraße in Edenkoben zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Gruppen, bestehend aus insgesamt sechs Personen, in Streit, der in einem Handgemenge ausartete. Ein bislang unbekannter Mann schlug einem 20-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend über einen Parkplatz. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Trotz Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: etwa 190 cm groß, blonde kurze Haare, leichter blonder Bart, bekleidet mit weißem T-Shirt und weißer kurzer Hose. Zeugen gaben an, dass der Mann möglicherweise aus Maikammer stammt. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter Tel. 06323 / 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell